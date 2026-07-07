Amerikancima ne pomaže ni FIFA, Belgija nemilosrdna

Fudbaleri Belgije plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva pobjedom nad selekcijom domaćina Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4:1 (2:1).

Ovaj meč bio je najkontroverzniji na Mundijalu zbog haosa nastalog nakon što je FIFA, na poziv predsjednika SAD Donalda Trampa, poništila crveni karton Folarina Baloguna.

Fudbalski svijet je većinski bio zgrožen takvim presedanom u režiji FIFA i verovalo se da se naočigled planete protežira jedini preotali domaćin na SP.

Međutim, cjelokupna situacija je samo probudila inat kod Belgijanaca, koji su doslovno od prve do posljednje sekunde dominirali nad ekipom SAD.

Belgija je od samog starta pokazala da neće dozvoliti da dešavanja van terena utiču na igru. Već u prvom minutu Timoti Kastanj je ozbiljno zaprijetio udarcem sa distance, da bi samo minut kasnije Šarl de Ketelar glavom natjerao Metjua Friza na novu intervenciju.

Poslije propuštene velike prilike Jurija Tilemansa u osmom minutu, Belgijanci su već u narednom napadu stigli do vođstva. Leandro Trosar je ubacio, Nikolas Raskin spustio loptu pred gol, a De Ketelar iz neposredne blizine zatresao mrežu za 1:0.

Amerikanci praktično nisu postojali u uvodnih dvadesetak minuta, a jedini problem za Belgiju predstavljala je povreda Amadua Onane, koji je morao da napusti teren.

SAD su izjednačile iz gotovo ničega u 31. minutu. Malik Tilman je izveo slobodan udarac sa oko 20 metara, lopta je pogodila Hansa Vanakena u živom zidu, promijenila pravac i prevarila Tiboa Kurtou za 1:1.

Ipak, radost domaćih trajala je svega dva minuta. Trosar je ponovo bio kreator akcije, odlično je centrirao sa lijeve strane, a De Ketelar nadvisio Tima Rima i glavom pogodio za 2:1.

Belgija je do odlaska na odmor mogla i do ubjedljivije prednosti, dok je Balogun, uprkos ogromnoj pažnji koju je izazvao njegov nastup, ostao potpuno neprimjetan i propustio najbolju priliku Amerikanaca.

Domaći tim je agresivnije otvorio drugo poluvrijeme, ali je pitanje pobjednika praktično riješeno u 57. minutu. Golman Friz istrčao je daleko od svog gola i oklijevao sa ispucavanjem, De Ketelar mu je oduzeo loptu, a Vanaken sa velike udaljenosti pogodio praznu mrežu za 3:1.

Poslije tog pogotka Belgija je potpuno kontrolisala dešavanja na terenu. Amerikanci nisu uspjevali da pronađu način da ugroze Kurtou, a dodatni problem predstavljala je povreda Kristijana Pulišića, koji je morao ranije da napusti igru.

Balogun je u 82. minutu imao najbolju priliku da vrati neizvjesnost, ali je izgubio duel jedan na jedan sa Kurtuom.

Konačan rezultat postavio je Romelu Lukaku u trećem minutu nadoknade. Iskoristio je novu grešku američke odbrane i rutinski pogodio za konačnih 4:1, čime je Belgija na najbolji mogući način odgovorila na sve što je prethodilo utakmici i izborila mesto među osam najboljih reprezentacija svijeta.