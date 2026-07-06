Fudbaleri Borca spremni za duel sa Levskim

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca spremni su za duel sa Levskim i u odličnom raspoloženju dočekuju utakmicu protiv šampiona Bugarske.
Fudbaleri Levskog odradili su trening na Gradskom stadionu u Banjaluci uoči utakmice sa Borcem.
Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova.
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