Fudbaleri Borca spremni za duel sa Levskim

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Fudbaleri Borca spremni su za duel sa Levskim i u odličnom raspoloženju dočekuju utakmicu protiv šampiona Bugarske.

Fudbaleri Levskog odradili su trening na Gradskom stadionu u Banjaluci uoči utakmice sa Borcem. Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova.

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