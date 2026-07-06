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Fudbaleri Borca spremni za duel sa Levskim

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 21:03

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Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левски и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.
Foto: ATV

Fudbaleri Borca spremni su za duel sa Levskim i u odličnom raspoloženju dočekuju utakmicu protiv šampiona Bugarske.

Fudbaleri Levskog odradili su trening na Gradskom stadionu u Banjaluci uoči utakmice sa Borcem.

Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

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