Dodik: Snaga SNSD-a oduvijek bila u zajedništvu

Dodik je poručio da je riječ o ljudima koji dolaze iz svih krajeva Republike Srpske, iz svake izborne jedinice, i u sebi nose ono najbolje što naš narod ima: odgovornost, sabornost, istrajnost i spremnost da lični interes podrede interesu Republike Srpske.

Uvijek mi je posebno zadovoljstvo da provedem vrijeme sa Klubom poslanika SNSD-a. To su ljudi koji dolaze iz svih krajeva Republike Srpske, iz svake izborne jedinice, i u sebi nose ono najbolje što naš narod ima: odgovornost, sabornost, istrajnost i spremnost da lični interes… pic.twitter.com/r7gDrc61F1 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 6, 2026

"Snaga SNSD-a oduvijek je bila u zajedništvu. Upravo zato vjerujem da ćemo ovu godinu završiti sa najvećim povjerenjem građana do sada i sa nikad snažnijim Klubom poslanika. Republici Srpskoj danas nisu potrebne podjele i sujete, nego jedinstvo, stabilnost i ljudi koji znaju da se za nju bore i kada je najteže. To je politika SNSD-a i zato će pobijediti", poručio je Dodik na Iksu.