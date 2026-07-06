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Dodik: Snaga SNSD-a oduvijek bila u zajedništvu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 21:51

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Милорад Додик Срђан Мазалица Игор Додик на састанку са Клубоб СНСД-а
Foto: Iks/Milorad Dodik

Uvijek mi je posebno zadovoljstvo da provedem vrijeme sa Klubom poslanika SNSD-a, naveo je lider stranke Milorad Dodik.

Dodik je poručio da je riječ o ljudima koji dolaze iz svih krajeva Republike Srpske, iz svake izborne jedinice, i u sebi nose ono najbolje što naš narod ima: odgovornost, sabornost, istrajnost i spremnost da lični interes podrede interesu Republike Srpske.

"Snaga SNSD-a oduvijek je bila u zajedništvu. Upravo zato vjerujem da ćemo ovu godinu završiti sa najvećim povjerenjem građana do sada i sa nikad snažnijim Klubom poslanika. Republici Srpskoj danas nisu potrebne podjele i sujete, nego jedinstvo, stabilnost i ljudi koji znaju da se za nju bore i kada je najteže. To je politika SNSD-a i zato će pobijediti", poručio je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Igor Dodik

Klub SNSD

Sastanak

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