Nove mjere za bolji položaj radnika u Republici Srpskoj

Bolja zaštita radnika, veće dnevnice za rad nedjeljom, uređeniji uslovi rada i oštrije kazne za poslodavce koji krše zakon samo su neke od mjera o kojima su postignuti prvi dogovori.

Sve ovo predstavlja korak ka Opštem kolektivnom ugovoru, koji bi trebalo da uredi prava i obaveze radnika i poslodavaca na nivou Republike Srpske.

"Veoma veliki broj mjera smo usmjerili na zadržavanje domaće radne snage i moram reći da smo nakon više od 10 godina otvorili put ka zaključenju opšteg kolektivnog ugovora ,što je strateški cilj Savez sindikata Republike Srpske", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Među prijedlozima su i uvođenje posebnog doprinosa za rad i regresa za godišnji odmor. Poslodavci poručuju da su predložene mjere usmjerene i na poboljšanje položaja radnika i na jačanje privrede, kako bi plate nastavile da rastu - posebno u prerađivačkoj industriji.

"Sve mjere koje su pobrojane jesu usmjerene na poboljšanje stanja u privredi kao i poboljšanje stanja radnika i kompletno svih koji žive i rade u Republici Srpskoj", rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Želimo da svaka odluka Vlade Republike Srpske bude rezultat dogovora i da u tom dogovoru dođemo do konkretnih odluka, istakao je predsjednik Vlade Srpske.

"Opšti kolektivni ugovor je kruna svega, međutim sastanci kao što je današnji – mogu reći da su kod svih nas izazvali jednu dodatnu dozu entuzijazma i vjere da možemo još bolje i još korektinije i kvalitetnije urediti odnose kada su u pitanju i poslodavci i sindikati", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Predstavnici Vlade, sindikata i poslodavaca već sutra nastavljaju pregovore, kada bi trebalo da usaglase preostala pitanja, prije svega neoporezivost regresa i posebnog doprinosa za rad. Sporazum o unapređenju položaja radnika i podršku privredi, koji bi trebalo da bude zaključen u narednom periodu, poslužiće kao osnov za izmjene zakonskih rješenja kojima bi trebalo da budu unaprijeđena prava radnika i uslovi poslovanja.