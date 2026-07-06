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Koko i Maksi mame poglede na Trgu Krajine: Papagaji postali neizostavan dio ljetne atmosfere u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 19:59

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Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци
Foto: ATV

Ako ovih vrelih ljetnih večeri prošetate Trgom Krajine u Banjaluci, uz muziku koja dopire iz bašti kafića i živu atmosferu u centru grada, dočekaće vas i neobičan prizor – papagaji Koko i Maksi, koji svakodnevno privlače pažnju brojnih prolaznika.

Njihov vlasnik Dragan Mandić već deset godina bavi se držanjem i predstavljanjem ovih egzotičnih ptica. Koko je ara papagaj, dok je Maksi afrički žako, a zajedno su postali prava sezonska atrakcija u centru Banjaluke.

Папагај и дјечак на Тргу Крајине
Papagaj i dječak na Trgu Krajine

Malo ko prođe pored njih, a da ne zastane. Najmlađi sa oduševljenjem prilaze papagajima, dok stariji koriste priliku da naprave fotografiju i ponesu neobičnu uspomenu iz grada na Vrbasu.

Upravo zato su Koko i Maksi, uz ljetne šetnje, muziku i večernju gradsku vrevu, postali prepoznatljiv dio ljetne atmosfere na Trgu Krajine, gdje svake večeri izmame osmijehe Banjalučanima i brojnim turistima.

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Tagovi :

papagaji

Trg Krajine

Maksi i Koko

Dragan Mandić

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