Ukrajinski dronovi napali jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji

Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte Omsk, jednu od najvećih u Rusiji, saopštio je regionalni guverner Vitalij Hocenko na društvenim mrežama.

Hocenko je rekao da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili većinu dronova. Preliminarne informacije ukazuju da nije bilo smrtnih slučajeva ili povreda.

Službe za vanredne situacije i operativne službe su raspoređene na lokaciju i trenutno rade u tom području.

Rafinerija nafte Omsk je jedno od najvećih postrojenja za rafiniranje nafte u Rusiji. Može da preradi više od 20 miliona tona sirove nafte godišnje.

U drugom slučaju, ukrajinski dron je napao rashladni toranj u nuklearnoj elektrani "Kursk-2" u izgradnji, rekao je guverner Kurske oblasti Aleksandar Hištajn.

Hištajn je na društvenim mrežama objavio da je 12 ukrajinskih bespilotnih letjelica neutralisano dok su se kretale ka Kurčatovu, gd‌je se nalazi nuklearni objekat.

On je rekao da je jedan dron udario u rashladni toranj drugog energetskog bloka elektrane, ali da objekat još nije pušten u rad

On je dodao da uprkos udaru na rashladni toranj, operativni sistemi elektrane nisu pogođeni i nema izvještaja o žrtvama ili šteti po životnu sredinu, prenosi Sinhua.