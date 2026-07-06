Popularna aplikacija uvodi promjenu koju su svi čekali: Stiže zelena tačka i na Ajfonu

Prošlog mjeseca saznali smo da je Vocap počeo da testira zelenu tačku na Androidu kako bi označio da je kontakt na mreži . Kompanija u vlasništvu Mete sada je počela da testira ovu funkciju i na iOS-u.

Ovu informaciju objavila je ekipa portala VABetaInfo, koja je novu opciju otkrila u beta verziji 26.26.10.72 Vocap za iOS.

VABetaInfo navodi da je ekran "Podaci o kontaktu", koji se otvara dodirom na fotografiju kontakta, za sada jedino mjesto na kojem se prikazuje zelena tačka.

Takođe, vrijedi napomenuti da Vocap primjenjuje ista pravila privatnosti na zelenu tačku kao i na status "Posljednji put viđen" i status "Na mreži". To znači da, ako je korisnik odlučio da sakrije svoj status posljednjeg viđenja i onlajn status od drugih, ni zelena tačka neće biti vidljiva.

Nauka i tehnologija Vocap uvodi opciju koja poboljšava privatnost korisnika

Ova funkcija, koja označava da je korisnik trenutno onlajn, za sada je dostupna samo pojedinim beta korisnicima na Androidu i iOS-u, a još nije poznato kada će Vocap omogućiti njeno korišćenje svim korisnicima.

(B92)