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Popularna aplikacija uvodi promjenu koju su svi čekali: Stiže zelena tačka i na Ajfonu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 21:37

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Телефон апликације
Foto: pexels/Ravi Roshan

Prošlog mjeseca saznali smo da je Vocap počeo da testira zelenu tačku na Androidu kako bi označio da je kontakt na mreži . Kompanija u vlasništvu Mete sada je počela da testira ovu funkciju i na iOS-u.

Ovu informaciju objavila je ekipa portala VABetaInfo, koja je novu opciju otkrila u beta verziji 26.26.10.72 Vocap za iOS.

VABetaInfo navodi da je ekran "Podaci o kontaktu", koji se otvara dodirom na fotografiju kontakta, za sada jedino mjesto na kojem se prikazuje zelena tačka.

Takođe, vrijedi napomenuti da Vocap primjenjuje ista pravila privatnosti na zelenu tačku kao i na status "Posljednji put viđen" i status "Na mreži". To znači da, ako je korisnik odlučio da sakrije svoj status posljednjeg viđenja i onlajn status od drugih, ni zelena tačka neće biti vidljiva.

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Ova funkcija, koja označava da je korisnik trenutno onlajn, za sada je dostupna samo pojedinim beta korisnicima na Androidu i iOS-u, a još nije poznato kada će Vocap omogućiti njeno korišćenje svim korisnicima.

(B92)

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Vocap

aplikacija

nova funkcija na Vocapu

tehnologija

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