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"Majkrosoft" otpušta skoro 5.000 ljudi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 19:25

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Амерички технолошки гигант "Мајкрософт"
Foto: Pexel/ Angel Bena

Američki tehnološki gigant "Majkrosoft" saopštio je da ukida oko 4.800 radnih mjesta širom svijeta, odnosno oko 2,1 odsto svoje globalne radne snage, u okviru napora restrukturiranja.

Kompanija je potvrdila smanjenje broja radnih mjesta u internoj poruci zaposlenima, navodeći da ovaj potez dolazi u trenutku kada se poslovanje prilagođava brzim promjenama u tehnološkoj industriji.

Izvršni potpredsjednik i glavni direktor za ljudske resurse "Majkrosofta" Ejmi Kolman rekla je u poruci zaposlenima da se poslovanje kompanije mijenja usred brze evolucije tehnologije i potražnje kupaca i da se organizacija mora u skladu sa tim prilagoditi.

Ona je naglasila da otpuštanja nisu direktan rezultat zamjene radnika vještačkom inteligencijom.

"Majkrosoft" je saopštio da će pogođenim zaposlenima obezbjediti pakete pomoći za teške uslove, zdravstvene beneficije i pomoć pri promjeni karijere. Iz kompanije, takođe, napominju da je program dobrovoljnog penzionisanja, uveden ranije ove godine, pomogao u smanjenju obima otpuštanja.

Najnovije smanjenje radne snage dolazi u trenutku kada velike tehnološke kompanije nastavljaju da ulažu značajna sredstva u vještačku inteligenciju, dok istovremeno nastoje da kontrolišu troškove i poboljšaju efikasnost.

Prema godišnjem izvještaju, Majkrosoft je imao oko 228.000 zaposlenih sa punim radnim vremenom širom svijeta u junu 2025. godine, prenosi Srna

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Tagovi :

majkrosoft

otpuštanje radnika

Kompanija

tehnologija

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