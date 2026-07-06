Dodik: Soreka je manipulator, Dejton i evropski put nemaju ništa zajedničko

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka teški improvizator i manipulator i ukazao da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko.

"Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da je Venecijanska komisija još 2005. godine dala mišljenje da je visoki predstavnik smetnja evropskim integracijama.

Ambasador Soreka je teški improvizator i manipulator. Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora.



Venecijanska komisija je još… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 6, 2026

"Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti i BiH ne bi bila na slijepom kolosijeku", naglasio je Dodik.

On je dodao da Soreka očigledno ima druge planove, ne da grade, već da razgrađuju.

"Da manipuliše i obmanjuje tako što nametanje zakona od strane Šmita smatra vladavinom prava", naveo je Dodik.

Podsjećanja radi, Soreka je kazao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.