Dodik: Soreka je manipulator, Dejton i evropski put nemaju ništa zajedničko

Autor:ATV redakcija
Komentari:6
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka teški improvizator i manipulator i ukazao da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko.
"Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Dodik je naveo da je Venecijanska komisija još 2005. godine dala mišljenje da je visoki predstavnik smetnja evropskim integracijama.
Ambasador Soreka je teški improvizator i manipulator. Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 6, 2026
Venecijanska komisija je još…
"Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti i BiH ne bi bila na slijepom kolosijeku", naglasio je Dodik.
On je dodao da Soreka očigledno ima druge planove, ne da grade, već da razgrađuju.
"Da manipuliše i obmanjuje tako što nametanje zakona od strane Šmita smatra vladavinom prava", naveo je Dodik.
Podsjećanja radi, Soreka je kazao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
4 h2
Najnovije
21
37
21
36
21
19
21
14
21
03
Trenutno na programu