Dodik: Soreka, vrijeme je za Pizzu Responsabilita

Kristijan Šmit je podnio ostavku sam sebi. Vrijeme koje je obilježio završilo se prije nego što je on sam stigao da to shvati. A Luiđi Soreka? On još uvijek stoji na istoj poziciji, kao da se kalendar zaglavio negdje u 2022. godini, napisao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a u autorskom tekstu.

Autorski tekst, objavljen na dodik.net, prenosimo u cjelosti:

"Umjesto da bude evropski predstavnik koji gradi i pomiruje, Soreka je ostao zarobljenik jednog starog narativa. Jezikom pice, a Italijan je pa mu pristaje, nikada nije prestao da uživa u Pizza Murphy sa starim sirom Bajdenom. Tu tanku, prepoznatljivu američko-briselsku kombinaciju: puno retorike i pritiska sa sankcijama i nimalo realnosti.

Prespavao je geopolitičke tektonske promjene, prespavao je unutrašnje potencijale BiH na kojima je mogao ozbiljno da radi, i umjesto toga se pretvorio u sarajevskog selebritija koji podilazi gotovo isključivo željama jedne političke elite i grada u kojem trenutno boravi.

Govoreći i dalje jezikom pice: možda Soreka ima mocarelu. Možda čak ima i Bosiljak (sa velikim B, naravno). Ali ono što svaku picu čini picom – čvrstu, pouzdanu podlogu – nikada nije ni pokušao da napravi.

A ta podloga je morala biti sasvim jasna: dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, te priznavanje istorijske činjenice da je srpski narod na prostoru BiH podnio najteže žrtve u ratu koji se vodio, između ostalog, i u ime evropskih vrijednosti koje Soreka navodno predstavlja. Italija, kao ni Sarajevo u kojem uživa, u tom ratu nije baš bila na strani koja je pobjedom udarila temelje moderne Evrope.

No, nije bilo teško uočiti da Pizza Murphy više ne stoji na meniju, a rendani Bajden se raspadao po podu istorije. Soreka je očito vjerovao da će jedna bavarska kifla biti dovoljna zamjena za sve. Grickao ju je dugo. Sad više ni bavarske kifle nema.

Vrijeme je za pravu, poštenu italijansku picu. Zove se Responsabilita.

Podloga je jednostavna i zove se odgovornost. Jedini začin koji joj zaista treba zove se ostavka.

Jer čak i najbolja pica, ako predugo stoji, izgubi i ukus i svrhu. A pozicija koju Soreka uporno drži već odavno je upravo takva: hladna, zastarjela i potpuno nejestiva. Vladavina prava po Soreki je da stranac mimo Ustava zemlje navodno ima pravo da nameće zakon, a onda da u neustavnom sudu organizuje suđenje, sve sa presudom. Kakav pravnik je Soreka!

Samo je pitanje da li Soreka to još uvijek osjeća?

Zato je u Banjaluci dočekan gromoglasnom tišinom, uz neartikulisani kez 'mnogobrojno' prisutnih".