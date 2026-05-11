Tadić: Pokajaće se oni koji su vjerovali da je Šmit jači od Srpske

Vjerujem da se, uz strance obrukane pokušajem da Kristijan Šmit uzurpira funkciju visokog predstavnika, sada najviše kaju pripadnici SIPA, Tužilaštva i Suda BiH iz Srpske, koji se oglušiše o poziv svoje Republike i time je nakratko oslabiše, izgleda misleći da je Šmit jači od nje, poručio je Ognjen Tadić pravnik.

Ova reakcija dolazi nakon što je Kancelarija visokog predstavnika objavila zvanično saopštenje u kojem se navodi da Kristijan Šmit okončava svoj mandat nakon gotovo pet godina provedenih u BiH.

Tadić se svojim komentarom osvrnuo i na ranije medijske natpise o slabom odzivu srpskih predstavnika da napuste zajedničke institucije BiH, sugerišući da je vrijeme pokazalo koliko je loša bila njihova procjena o odnosu snaga između Srpske i Šmitove administracije.