Cvijanović: Šmit doveo BiH do političke smrti, Srpska sve izdržala

ATV
11.05.2026 13:04

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je logično da odlazak Kristijana Šmita iz BiH izaziva ogromnu pažnju, budući da je doveo BiH do političke, ekonomske i demokratske smrti, ali i poručila da Republika Srpska sve izdržala.

Cvijanovićeva je navela da je Šmit pravio BiH onakvom kakva nije koncipirana Dejtonskim sporazumom, potpuno urušavajući domaći dijalog.

"I skoro sve ovosvjetske navodne demokratije su to licemjerno ili podržavale ili ćutke odobravale. One koji kažu kako je Dejtonski sporazum evoluirao i da tako treba posmatrati vještački nametnute modifikacije tog sporazuma treba upitati - da li je haos u koji je gurnuta BiH dio te evolucije?", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je naglasila da je Republika Srpska izdržala ono što mnogi ne bi ni približno mogli podnijeti.

Iz OHR-a je saopšteno da je Kristijan Šmit donio ličnu odluku da napušta BiH.

Željka Cvijanović

Kristijan Šmit

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

OHR

