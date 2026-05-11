Tužilac iz Travnika uhapšen zbog primanja mita!

Policijski službenici SIPA uhapsili su Mehu Bradića, tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednje-bosanskog kantona, zbog sumnje da je primio mito, potvrđeno je za ATV.

Kako saznajemo Bradić je uhapšen na djelu nakon što je od jedne osobe tražio i primio 2.000 KM mita u označenim novčanicama.

Koruptivne radnje tužioca oštećeni je prijavio. Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva organizovana je primopredaja novca, pri čemu je Bradić uhvaćen na djelu.

U toku su pretresi kancelarije tužioca, nakon čega će biti poznato više informacija.