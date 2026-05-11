Tužilac iz Travnika uhapšen zbog primanja mita!

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:2
Policijski službenici SIPA uhapsili su Mehu Bradića, tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednje-bosanskog kantona, zbog sumnje da je primio mito, potvrđeno je za ATV.
Kako saznajemo Bradić je uhapšen na djelu nakon što je od jedne osobe tražio i primio 2.000 KM mita u označenim novčanicama.
Koruptivne radnje tužioca oštećeni je prijavio. Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva organizovana je primopredaja novca, pri čemu je Bradić uhvaćen na djelu.
U toku su pretresi kancelarije tužioca, nakon čega će biti poznato više informacija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
15
55
15
42
15
39
15
21
15
16
Trenutno na programu