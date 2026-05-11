Maloljetnici brutalno pretučeni: Napadači na Voždovcu koristili šipke i baklje prilikom napada

11.05.2026 12:08

U teškom incidentu koji se dogodio sinoć na Voždovcu, dvojica maloljetnika brutalno su pretučena od strane grupe nasilnika koja je nakon napada pobjegla sa lica mjesta.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', pretučeni su - A. P. (16) i L. D. (17).

Prema informacijama iz istrage i naknadnim pregledom video nadzora, utvrđeno je da su dječaci stajali na trotoaru kada su se pored njih zaustavila dva vozila – "ford" i "fiat doblo".

Iz automobila je izletjela grupa mladića koja je odmah nasrnula na maloljetnike. Napadači su koristili šipke, kaiševe i baklje.

Žrtvama je zadato više udaraca u predjelu glave i tijela, a napadači su se nakon krvavog pira vozilima udaljili u nepoznatom pravcu.

Djeca hitno hospitalizovana

Obojica povrijeđenih tinejdžera imaju vidne povrede i žalili su se na jake bolove po cijelom tijelu. Ekipe Hitne pomoći su odmah reagovale.

A. P. je prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj, a L. D. je zbrinut u Urgentnom centru.

Policija traga za napadačima

Na mjestu događaja pronađeni su tragovi krvi, kao i predmeti kojima su dječaci tučeni.

Policija intenzivno traga za učesnicima ovog napada i vozilima bez oznaka koja su zabilježile kamere. Motiv ovog zvjerskog napada na dvojicu maloljetnika za sada nije poznat.

