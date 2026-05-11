Maloljetnici brutalno pretučeni: Napadači na Voždovcu koristili šipke i baklje prilikom napada

Autor:ATV
Komentari:0
U teškom incidentu koji se dogodio sinoć na Voždovcu, dvojica maloljetnika brutalno su pretučena od strane grupe nasilnika koja je nakon napada pobjegla sa lica mjesta.
Kako saznaje ''Telegraf.rs'', pretučeni su - A. P. (16) i L. D. (17).
Republika Srpska
Dodik: Srbi i Rusi podjednako baštine Dan pobjede
Prema informacijama iz istrage i naknadnim pregledom video nadzora, utvrđeno je da su dječaci stajali na trotoaru kada su se pored njih zaustavila dva vozila – "ford" i "fiat doblo".
Iz automobila je izletjela grupa mladića koja je odmah nasrnula na maloljetnike. Napadači su koristili šipke, kaiševe i baklje.
Žrtvama je zadato više udaraca u predjelu glave i tijela, a napadači su se nakon krvavog pira vozilima udaljili u nepoznatom pravcu.
Obojica povrijeđenih tinejdžera imaju vidne povrede i žalili su se na jake bolove po cijelom tijelu. Ekipe Hitne pomoći su odmah reagovale.
Hronika
Dolijala varalica iz Tuzle: Ojadila više ljudi tražeći pomoć
A. P. je prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj, a L. D. je zbrinut u Urgentnom centru.
Na mjestu događaja pronađeni su tragovi krvi, kao i predmeti kojima su dječaci tučeni.
Policija intenzivno traga za učesnicima ovog napada i vozilima bez oznaka koja su zabilježile kamere. Motiv ovog zvjerskog napada na dvojicu maloljetnika za sada nije poznat.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h0
Svijet
4 h0
BiH
4 h12
Nauka i tehnologija
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
15
55
15
42
15
39
15
21
15
16
Trenutno na programu