Karan: Republika Srpska čuva sve sve antifašističke vrijednosti

Republika Srpska dosljedno njeguje kulturu sjećanja, čuva sve antifašističke vrijednosti i sve sprječava sve pokušaje revizije istorije i umanjivanja istine o Drugom svjetskom ratu, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Delegacija Republike Srpske imala je čast da boravi u Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom - jednog od najvažnijih datuma za slobodarske naslove. Prisustvo obilježavanju Dana pobjede predstavlja iskazivanje poštovanja prema milionima stradalih u borbi protiv fašizma, posebno doprinosu srpskog i ruskog naroda", istakao je Karan na konferenciji za medije.

Kako ističe, zvaničnicima Srpske tokom posjete ukazano je izuzetno poštovanje.

"Posebno je značajan nivo uvažavanja,koji je iskazan prema delegaciji Republike Srpske i srpskom narodu. Ovo predstavlja potvrdu međunarodnog uvažavanja Republike Srpske", istakao je Karan.