Minić sa delegacijom Sankt Peterburga o nastavku saradnje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom Sankt Peterburga, koju je predvodio Jevgenij Dmitrijevič Grigorjev, predsjednik Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga.

Tokom sastanka je naglašeno da je intenzivna saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga od suštinskog značaja za dva naroda, koji dijele zajedničke vrijednosti i neraskidive istorijske i kulturne veze.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je Vlada čvrsto opredijeljena za dalje unapređenje saradnje sa Sankt Peterburgom, te da stoji na raspolaganju za sve dobre ideje, kako bi se one zajednički realizovale u budućnosti.

Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu aktivno raditi na planu daljeg intenziviranja i proširivanja saradnje u svim oblastima, da bi postojeći odnosi bili dodatno unaprijeđeni kroz nove projekte.

Istaknuto je da se sljedeće godine navršava dvije decenije od potpisivanja Protokola o saradnji Republike Srpske i Sankt Peterburga, iza koje stoje veoma uspješni rezultati.