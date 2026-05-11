Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

"Ovo je priznanje je rezultat ne samo vašeg angažovanja, već i vaša ljubav prema našoj saradnji, rekao je lider SNSD Milorad Dodik nakon što je predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigorjevu Jevgeniju Dmitrijeviču uručeno priznanje u Palati Republike.

"Ovo je izraz naše velike ljubavi i privrženosti Ruskoj Federaciji, Sankt Peterburgu i vama lično", rekao je Dodik.

Kaže da Srpska zna da cijeni doprinos ljudi za zajedničko prijateljstvo.

"Želimo da orden nosite sa ponosom. Vi ste trajno upisani u knjige naših prijatelja. Nastavićemo da gradimo naše odnose na najbolji mogući način", kaže Dodik.