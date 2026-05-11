Stevandić: Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH i da želi da napusti BiH jer je svjestan da je nanio mnogo štete.
"Stvorili smo situaciju u kojoj je Republika Srpska naživjela Šmita, ali i sve one koji su bili prije njega. Šmit je uništio međunacionaolne odnose u BiH, načinio štetu međunarodnim faktorima i doveo BiH na ivicu rata", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci.
On je istakao da je upornost rukovodstva Srpske dovela do odlaska Šmita.
Republika Srpska
Dodik: Srbi i Rusi podjednako baštine Dan pobjede
Kada je riječ o posjeti Rusiji, Stevandić je rekao da je Republika Srpska uvažena u Rusiji zbog principijelnih stavova.
"Radi toga i na zapadu žele da razgovaraju sa nama što je rezultat upornosti i istrajnosti. Sposobni smo da izdržimo sve izazove", dodao je Stevandić.
On kaže da zvaničnici Srpske u Moskvi nisu spominjali druge narode.
"Nismo raspravljali o bilo kome nego samo o Srpskoj. Ne želimo da nanesemo štetu nikome, niti da na zapadu neko uslovljava naš odnos sa Rusijom“, naglasio je Stevandić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h1
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Trenutno na programu