Stevandić: Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH i da želi da napusti BiH jer je svjestan da je nanio mnogo štete.

"Stvorili smo situaciju u kojoj je Republika Srpska naživjela Šmita, ali i sve one koji su bili prije njega. Šmit je uništio međunacionaolne odnose u BiH, načinio štetu međunarodnim faktorima i doveo BiH na ivicu rata", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da je upornost rukovodstva Srpske dovela do odlaska Šmita.

Kada je riječ o posjeti Rusiji, Stevandić je rekao da je Republika Srpska uvažena u Rusiji zbog principijelnih stavova.

"Radi toga i na zapadu žele da razgovaraju sa nama što je rezultat upornosti i istrajnosti. Sposobni smo da izdržimo sve izazove", dodao je Stevandić.

On kaže da zvaničnici Srpske u Moskvi nisu spominjali druge narode.

"Nismo raspravljali o bilo kome nego samo o Srpskoj. Ne želimo da nanesemo štetu nikome, niti da na zapadu neko uslovljava naš odnos sa Rusijom“, naglasio je Stevandić.