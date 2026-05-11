Logo
Large banner

Dolijala varalica iz Tuzle: Ojadila više ljudi tražeći pomoć

Autor:

Ognjen Matavulj
11.05.2026 11:50

Komentari:

0
Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Ani Mariji Pranjić (42) iz Tuzle, osumnjičenoj za više prevara sa lažnim novčanicama.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli u kojem navode da je Pranjićeva osumnjičena da je od februara do maja ove godine počinila sedam prevara.

Lažno se predstavljala, tražeći pomoć

”U sedam slučajeva osumnjičena se lažno predstavljala, dovodila ljude u zabludu i tako sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist koristeći krivotvorene novčanice evra. Ona je prilazila tim osobama, predstavljala se kao poznanica ili rodica njihovih komšija ili osoba kojoj je potrebna pomoć radi kvara na vozilu i od oštećenih tražila zamjenu evra u konvertibilne marke, na što su oni pristajali. Tom prilikom je koristeći lažne novčanice oštetila je ove osobe u pojedinačnim iznosima od 100 KM do 500 KM”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Osuđivana više puta

Dodaju da je Ana Maria Pranjić uhapšena 7. maja nakon što su istražioci PU Tuzla i PU Živinice istragom identifikovali osumnjičenu i dokumentovali pojedinačne slučajeve prevara.

”Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu. Ana Maria Pranjić je više puta osuđivana zbog krivičnih djela protiv imovine”, navode u tužilaštvu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evri

prevara

Pritvor

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Eksplozija u Banjaluci: Bačena bomba na objekat u izgradnji

5 h

0
Хорор код Бујановца: Пијан брутално злостављао супругу

Hronika

Horor kod Bujanovca: Pijan brutalno zlostavljao suprugu

5 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Motociklista sa Pala teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu

6 h

0
nož

Hronika

Horor na Kalemegdanu: Mladić (24) izboden kod splava

6 h

0

  • Najnovije

15

55

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

15

42

Netanjahu: Modžtaba Hamnei je živ, skriva se u bunkeru i pokušava održati autoritet

15

39

Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

15

21

Već ispaljeno 70 protivgradnih raketa, čitav dan nestabilne vremenske prilike

15

16

Umro bivši Grend slem šampion, ispisao je istoriju na Ju-Es Openu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner