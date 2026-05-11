Dolijala varalica iz Tuzle: Ojadila više ljudi tražeći pomoć

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Ani Mariji Pranjić (42) iz Tuzle, osumnjičenoj za više prevara sa lažnim novčanicama.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli u kojem navode da je Pranjićeva osumnjičena da je od februara do maja ove godine počinila sedam prevara.

Lažno se predstavljala, tražeći pomoć

”U sedam slučajeva osumnjičena se lažno predstavljala, dovodila ljude u zabludu i tako sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist koristeći krivotvorene novčanice evra. Ona je prilazila tim osobama, predstavljala se kao poznanica ili rodica njihovih komšija ili osoba kojoj je potrebna pomoć radi kvara na vozilu i od oštećenih tražila zamjenu evra u konvertibilne marke, na što su oni pristajali. Tom prilikom je koristeći lažne novčanice oštetila je ove osobe u pojedinačnim iznosima od 100 KM do 500 KM”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Osuđivana više puta

Dodaju da je Ana Maria Pranjić uhapšena 7. maja nakon što su istražioci PU Tuzla i PU Živinice istragom identifikovali osumnjičenu i dokumentovali pojedinačne slučajeve prevara.

”Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu. Ana Maria Pranjić je više puta osuđivana zbog krivičnih djela protiv imovine”, navode u tužilaštvu.