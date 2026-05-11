Motociklista sa Pala teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu

Motociklista sa Pala čiji su inicijali M.Ć. teško je povrijeđen u sudaru motora i automobila u sarajevskoj opštini Stari Grad.

On je vozio motor "kavasaki" i sudario se sa automobilom "golf" kojim je upravljala žena iz Sarajeva čiji su inicijali R.P. /69/, saopšteno je iz MUP-a KS.

Ljekarska pomoć motociklisti ukazana je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je zadržan na daljem liječenju.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u poslijepodnevnim časovima.

(SRNA)