Dječak (15) teško povrijeđen u tuči maloljetnika na Novom Beogradu

Neposredno prije ponoći sinoć na Novom Beogradu se dogodila tuča više maloljetnih osoba u kojoj je teže povrijeđen dječak (15).
Prema informacijama, incident se odigrao u Orahovoj ulici.
Dvije ekipe Hitna pomoći su poslate na teren, jedna kako bi prevezla dječaka (15), a kasnije transportovala mladića (17) u dječiju bolnicu u Tiršovoj gdje su mu konstantovane teže povrede.
(Tanjug)
