Težak udes u BiH, dijelovi auta i motora svud po putu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na ulazu u Sarajevo, gdje su se sudarili putnički automobil i motocikl.

Prema fotografijama sa mjesta nesreće, od siline udara dijelovi motocikla i vozila ostali su rasuti po putu, dok je saobraćaj na ovoj dionici bio otežan i usporen, piše "Crna-Hronika".

Na mjestu nesreće okupio se veći broj građana i vozača koji su pokušavali pomoći unesrećenima do dolaska hitnih službi.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika nesreće, niti okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom ulaska u Sarajevo, posebno na dionicama sa pojačanim saobraćajem motociklista i automobila.