Logo
Large banner

Detalji zločina u Kruševacu: Aleksandar krvario na pragu zgrade i molio za pomoć

Autor:

ATV
09.05.2026 15:34

Komentari:

0
Детаљи злочина у Крушевацу: Александар крварио на прагу зграде и молио за помоћ
Foto: Tanjug/AP

Aleksandar G. (22) izboden je sinoć u u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića, u naselju Bare u Kruševcu, a prije nego što je izgubio svijest uspio je da se dovuče do ulaza jedne zgrade tražeći pomoć.

Nesrećni mladić je, prema saznanjima Informera, uspio je nakon jezivog ubadanja da dopuže do obližnjeg ulaza, ali su vrata bila zaključana.

Aleksandar G. je zapomagao ležeći ispred ulaza, lupao je pesnicama u vrata, ali dok su ljudi iz zgrade odreagovali, već je bio na samrti.

"Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je na kraju sam pozvao Hitnu. Čak neki kažu da je govorio i "pomagajte upucan sam", a on je izboden", kaže za Informer šokirana žena koja se danas zatekla na licu mjesta.

Aleksandra G. pronašli su građani u lokvi krvi, već je krkljao, a po dolasku Hitne pomoći bio je kritično. Primljen je u bolnicu, ali ljekari Opšte bolnice u Kruševcu nisu uspjeli da mu spasu život.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo.

Kako se navodi u saopštenju, oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom nanijeli više ubodnih rana i pobjegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu,piše Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kruševac

Izboden muškarac

Detalji ubistva

Crna hronika

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Матуранти у Широком Бријегу купили ауто за особу са инвалидитетом

Društvo

Bravo: Maturanti osobi s invaliditetom kupili automobil

3 h

0
Петер Мађар

Svijet

Mađar položio zakletvu na funkciji premijera

3 h

0
Сусрет Милорада Додика и Сергеја Лаврова у Москви на Дан побједе

Republika Srpska

Dodik sa Lavrovom: Nastavljamo jačati saradnju

3 h

0
Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

Republika Srpska

Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

3 h

2

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Autom udario pješaka kod autobuske stanice

5 h

1
Огласило се Тужилаштво о смрти дјечака у Приједору

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o smrti dječaka u Prijedoru

6 h

0
Судар камиона и аутомобила, возач у болници

Hronika

Sudar kamiona i automobila, vozač u bolnici

7 h

0
Тешка несрећа у Звировићима, више особа затражило помоћ

Hronika

Teška nesreća u Zvirovićima, više osoba zatražilo pomoć

19 h

0

  • Najnovije

18

52

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

18

39

Poginuo član poznatog srpskog benda

18

30

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

18

25

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

18

20

Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner