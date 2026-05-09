Detalji zločina u Kruševacu: Aleksandar krvario na pragu zgrade i molio za pomoć

Aleksandar G. (22) izboden je sinoć u u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića, u naselju Bare u Kruševcu, a prije nego što je izgubio svijest uspio je da se dovuče do ulaza jedne zgrade tražeći pomoć.

Nesrećni mladić je, prema saznanjima Informera, uspio je nakon jezivog ubadanja da dopuže do obližnjeg ulaza, ali su vrata bila zaključana.

Aleksandar G. je zapomagao ležeći ispred ulaza, lupao je pesnicama u vrata, ali dok su ljudi iz zgrade odreagovali, već je bio na samrti.

"Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je na kraju sam pozvao Hitnu. Čak neki kažu da je govorio i "pomagajte upucan sam", a on je izboden", kaže za Informer šokirana žena koja se danas zatekla na licu mjesta.

Aleksandra G. pronašli su građani u lokvi krvi, već je krkljao, a po dolasku Hitne pomoći bio je kritično. Primljen je u bolnicu, ali ljekari Opšte bolnice u Kruševcu nisu uspjeli da mu spasu život.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo.

Kako se navodi u saopštenju, oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom nanijeli više ubodnih rana i pobjegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu,piše Informer.