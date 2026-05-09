Bravo: Maturanti osobi s invaliditetom kupili automobil

U vremenu kada su negativne vijesti često u prvom planu, maturanti Srednje strukovne škole Široki Brijeg pokazali su koliko zajedništvo, solidarnost i dobra volja mogu napraviti veliku razliku.

Tokom školske godine maturanti su učestvovali u humanitarnoj akciji kroz koju su svake sedmice izdvajali simboličan iznos od dvije konvertibilne marke, a njihov trud na kraju je prerastao u veliko djelo, kupovinu automobila prilagođenog osobi s invaliditetom za porodicu u potrebi.

Maturanti su od samog početka s velikim entuzijazmom prihvatili projekat, a posebnu ulogu imali su blagajnici koji su tokom cijele godine organizovano prikupljali sredstva.

Veliku podršku akciji pružili su i brojni sponzori i prijatelji projekta koji su prepoznali vrijednost ove inicijative.

Zahvaljujući njihovoj pomoći, projekat je uspješno realizovan, a donirani automobil značajno će olakšati svakodnevni život porodici kojoj je namijenjen, piše "Jabuka TV".

Ova priča još je jedan dokaz da humanost i empatija među mladima i dalje postoje te da škola, osim što nudi obrazovanje, može biti mjesto gdje se uče najvažnije životne vrijednosti, solidarnost, odgovornost i briga za druge.