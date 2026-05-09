Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

09.05.2026 15:10

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је да и овај извјештај о БиХ који је Кристијан Шмит наумио да представи у Савјету безбједности УН врви од манипулација и лажи.

Њиме се, навела је Цвијановићева, настоје оправдати одвратне, недемократске и узурпаторске активности које је ОХР предузимао у БиХ.

"Он је покриће и за оне лицемјере који нам годинама причају како су тобоже против унилатералног и неуставног наметања закона од неизабраног страног појединца, али му `нису могли ништа`", истакла је Цвијановићева.

Она је додала да се то мијења.

"У Њујорку му је најдужи састанак онај на којем су он и Златко Лагумџија један другом узалуд трошили вријеме", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

