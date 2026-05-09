Logo
Large banner

Калабухов: Његовати тековине херојске борбе

Аутор:

АТВ
09.05.2026 13:32

Коментари:

0
Калабухов: Његовати тековине херојске борбе

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов истакао једа је изузетно важно што српски и руски народ у Бањалуци заједнички обиљежавају 9. мај, јер тековине херојске борбе морају бити његоване.

"Ово је наш заједнички празник, а посебно ме радује што млади људи поштују тековине антифашистичке борбе", рекао је Калабухов.

Калабухов је на обиљежавању 9. маја - Дана побједе над фашизмом истакао да је Црвена армија донијела слободу Европи и многим народима.

"Заједнички бранимо праве вриједности и сигуран сам да ће тако и остати", нагласио је Калабухов.

Навео је да је веома важно што ће у Москви данас разговарати предсједник Русије Владимир Путин и руководство Републике Српске.

"Вјерујем да ће то бити прилика за нове планове за сарадњу у политици, привреди, пољопривреди и науци. То је још један доказ трајности нашег пријатељства", поручио је Калабухов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Калабухов

Амбасада Русије у БиХ

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лидер СНСД-а Милорад Додик у Русији, 09.05.2026.

Република Српска

Додик: Руси и Срби страдалнички народ који неће дозволити ревизију историје

1 ч

0
Синиша Каран у Москви на Дан побједе

Република Српска

Каран из Москве: Указано нам је велико поштовање

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је у Фочи положио вијенац на Централно спомен-обиљежје палим борцима и цивилима Одбрамбено-отаџбинског рата, мјесто сјећања на 646 страдалих становника ове општине.

Република Српска

Минић положио вијенац на Централно спомен-обиљежје у Фочи

3 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Република Српска

Додик: Још једном потврђени пријатељски и братски односи српског и руског народа

3 ч

5

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner