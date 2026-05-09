Калабухов: Његовати тековине херојске борбе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов истакао једа је изузетно важно што српски и руски народ у Бањалуци заједнички обиљежавају 9. мај, јер тековине херојске борбе морају бити његоване.
"Ово је наш заједнички празник, а посебно ме радује што млади људи поштују тековине антифашистичке борбе", рекао је Калабухов.
Калабухов је на обиљежавању 9. маја - Дана побједе над фашизмом истакао да је Црвена армија донијела слободу Европи и многим народима.
"Заједнички бранимо праве вриједности и сигуран сам да ће тако и остати", нагласио је Калабухов.
Навео је да је веома важно што ће у Москви данас разговарати предсједник Русије Владимир Путин и руководство Републике Српске.
"Вјерујем да ће то бити прилика за нове планове за сарадњу у политици, привреди, пољопривреди и науци. То је још један доказ трајности нашег пријатељства", поручио је Калабухов.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Најновије
15
10
15
09
15
05
14
54
14
47
Тренутно на програму