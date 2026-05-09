Preduzetnik iz Srpske preuzima kultne hrvatske brendove

Autor:ATV
Komentari:0
Hrvatska Agencija za zaštitu tržišne konkurencije odobrila je koncentraciju kojom Žito preuzima firme Zvijezda Plus i slovensku Zvijezdu.
Obavještenje o ovoj odluci osječka firma je u subotu objavila na Zagrebačkoj berzi.
Zdravlje
Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste
Time je zaključena ključna faza preuzimanja jedne od najpoznatijih prehrambenih kompanija u regionu.
Žito je ranije dobilo regulatorna odobrenja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i samoproglašenom Kosovu, čime su uklonjene pravne prepreke za finalizaciju transakcije s Fortenova grupom.
Završne aktivnosti i zaključenje ugovora najavljeni su za sljedeće dane.
Srbija
Strašna tragedija u stanu: Dijete ubila struja
Grupaciju Žito vodi preduzetnik Marko Pipunić, rođen u Modriči, koji je poslovni put započeo u Bosni i Hercegovini.
Preuzimanje Zvijezde, dugogodišnjeg lidera u proizvodnji jestivog ulja, margarina i majoneze, označava najveći iskorak u istoriji ove osječke grupacije.
Ovom transakcijom Žito grupa preuzima kontrolu nad tri prepoznatljiva regionalna brenda:
Ova akvizicija donosi značajne promjene u vlasničkoj strukturi prehrambene industrije jugoistočne Evrope, prenosi "Biznisinfo.ba".
Osječka grupa ovim potezom dodatno širi proizvodne i distributivne kapacitete na regionalnom tržištu hrane.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu