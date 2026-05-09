Logo
Large banner

Preduzetnik iz Srpske preuzima kultne hrvatske brendove

Autor:

ATV
09.05.2026 16:39

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Hrvatska Agencija za zaštitu tržišne konkurencije odobrila je koncentraciju kojom Žito preuzima firme Zvijezda Plus i slovensku Zvijezdu.

Obavještenje o ovoj odluci osječka firma je u subotu objavila na Zagrebačkoj berzi.

илу-болница-10032026

Zdravlje

Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

Time je zaključena ključna faza preuzimanja jedne od najpoznatijih prehrambenih kompanija u regionu.

Žito je ranije dobilo regulatorna odobrenja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i samoproglašenom Kosovu, čime su uklonjene pravne prepreke za finalizaciju transakcije s Fortenova grupom.

Završne aktivnosti i zaključenje ugovora najavljeni su za sljedeće dane.

Хитна помоћ

Srbija

Strašna tragedija u stanu: Dijete ubila struja

Grupaciju Žito vodi preduzetnik Marko Pipunić, rođen u Modriči, koji je poslovni put započeo u Bosni i Hercegovini.

Preuzimanje Zvijezde, dugogodišnjeg lidera u proizvodnji jestivog ulja, margarina i majoneze, označava najveći iskorak u istoriji ove osječke grupacije.

Ovom transakcijom Žito grupa preuzima kontrolu nad tri prepoznatljiva regionalna brenda:

  • Zvijezda,
  • Margo,
  • Omegol.

Ova akvizicija donosi značajne promjene u vlasničkoj strukturi prehrambene industrije jugoistočne Evrope, prenosi "Biznisinfo.ba".

Osječka grupa ovim potezom dodatno širi proizvodne i distributivne kapacitete na regionalnom tržištu hrane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Pipunić

Zvijezda Plus

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Црвене јагоде

Ekonomija

Stigle prve domaće jagode i trešnje, ovo su cijene

6 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Još jedan Lidl stiže u BiH

1 d

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Ekonomija

Porasle cijene nafte

1 d

0
Анђелка Кузмић

Ekonomija

Kuzmić za ATV: Za kapitalne investicije 47 miliona KM

1 d

0

  • Najnovije

18

52

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

18

39

Poginuo član poznatog srpskog benda

18

30

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

18

25

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

18

20

Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner