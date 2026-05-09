Stigle prve domaće jagode i trešnje, ovo su cijene

Na poznatu Veletržnici u Tasovčićima kod Čapljine ponuda robe nešto je bogatija u odnosu na proteklu sedmicu. Novost u ponudi su paprike, čija se cijena kreće od 4,00 do 4,50 KM.

Kupci trenutno najviše traže tikvice i krastavce, koji se prodaju po cijeni od 2,50 do 3,00 KM, dok su od voća najtraženije jagode, čija se cijena kreće od 4,00 do 5,00 KM.

Uz jagode, od domaćeg voća u ponudi su i trešnje, koje se prodaju po cijeni od 4,00 do 6,00 KM.

Od povrća se na veletržnici može pronaći stari krompir po cijeni od 0,70 do 1,20 KM, dok se mladi krompir prodaje po cijeni od 1,80 do 2,00 KM.

Zelena salata puterica stoji od 2,00 do 2,20 KM, a kristalka od 1,20 do 1,50 KM.

U odnosu na prošli petak, niže cijene bilježe kelj, koji se prodaje od 1,50 do 2,00 KM, karfiol s cijenom od 2,00 do 2,50 KM te raštika, koja stoji od 3,00 do 4,00 KM.

Stabilna je cijena blitve, koja stoji oko 1,50 KM, špinata, čija se cijena kreće od 1,50 do 2,00 KM, te poriluka, koji se prodaje od 3,00 do 4,00 KM.

Od ostalog povrća u ponudi su crveni luk po cijeni od 2,50 do 3,00 KM, bijeli luk od 7,00 do 8,00 KM, mrkva od 1,20 do 1,40 KM te cvekla, čija se cijena kreće od 1,50 do 2,00 KM.

Peršun i celer prodaju se po cijeni od 5,00 do 6,00 KM.

Sve navedene cijene odnose se na veleprodaju, prenosi Radio Čapljina.