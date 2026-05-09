Logo
Large banner

Stigle prve domaće jagode i trešnje, ovo su cijene

Autor:

ATV
09.05.2026 12:07

Komentari:

0
Црвене јагоде
Foto: Yusuf Çelik/Pexels

Na poznatu Veletržnici u Tasovčićima kod Čapljine ponuda robe nešto je bogatija u odnosu na proteklu sedmicu. Novost u ponudi su paprike, čija se cijena kreće od 4,00 do 4,50 KM.

Kupci trenutno najviše traže tikvice i krastavce, koji se prodaju po cijeni od 2,50 do 3,00 KM, dok su od voća najtraženije jagode, čija se cijena kreće od 4,00 do 5,00 KM.

илу-пас-04052026

Region

Jezive scene u Splitu: D‌jeca gledala krvavi napad

Uz jagode, od domaćeg voća u ponudi su i trešnje, koje se prodaju po cijeni od 4,00 do 6,00 KM.

Od povrća se na veletržnici može pronaći stari krompir po cijeni od 0,70 do 1,20 KM, dok se mladi krompir prodaje po cijeni od 1,80 do 2,00 KM.

Zelena salata puterica stoji od 2,00 do 2,20 KM, a kristalka od 1,20 do 1,50 KM.

U odnosu na prošli petak, niže cijene bilježe kelj, koji se prodaje od 1,50 do 2,00 KM, karfiol s cijenom od 2,00 do 2,50 KM te raštika, koja stoji od 3,00 do 4,00 KM.

Stabilna je cijena blitve, koja stoji oko 1,50 KM, špinata, čija se cijena kreće od 1,50 do 2,00 KM, te poriluka, koji se prodaje od 3,00 do 4,00 KM.

Саво Минић у Фочи

Republika Srpska

Minić položio vijenac na Centralno spomen-obilježje u Foči

Od ostalog povrća u ponudi su crveni luk po cijeni od 2,50 do 3,00 KM, bijeli luk od 7,00 do 8,00 KM, mrkva od 1,20 do 1,40 KM te cvekla, čija se cijena kreće od 1,50 do 2,00 KM.

Peršun i celer prodaju se po cijeni od 5,00 do 6,00 KM.

Sve navedene cijene odnose se na veleprodaju, prenosi Radio Čapljina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jagode

domaće jagode

Trešnje

Cijene

Voće

povrće

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Još jedan Lidl stiže u BiH

22 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Ekonomija

Porasle cijene nafte

1 d

0
Анђелка Кузмић

Ekonomija

Kuzmić za ATV: Za kapitalne investicije 47 miliona KM

1 d

0
Драго Лалић, воћар са мМњаче претрпио велику штету од града

Ekonomija

Kako spriječiti štete na voćnjacima: Na koje mjere voćari mogu da računaju

1 d

0

  • Najnovije

15

05

Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

14

54

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

14

47

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

14

28

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

14

19

Preminula Aleksandra Saška Vlajić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner