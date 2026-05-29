Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

Danas je na Novom Bežanijskom groblju sahranjen Aleksandar Nešović zvani Baja koji je ubijen 12. maja 2026. godine u restoranu na Senjaku. Njegovo tijelo je pronađeno zabetonirano u buretu i zakopanu u zemlju.

Sahrani je prisustvovalo više od stotinu prijatelja i članova porodice, a među prvima je došla Aleksandrova udovica Jelena, koja je u vidno potresenom stanju primala saučešća u crkvi na Novom Bežanijskom groblju.

Nekoliko desetina vijenaca od crvenih i belih ruža ožalošćeni su položili pred kovčegom. “Posljednji pozdrav bratu”, “Zauvijek u srcu”, “Posljednji pozdrav od obezbjeđenja”, “Putuj s anđelima”, “Pozdravi nam braću”, samo su neki od poruka oproštaja koji su okupljeni polagali uz vijence, piše Kurir.

Opelo je održano uz pratnju velikog crkvenog hora koje je angažovala porodica, a koje je naizmjenično pjevalo sa sveštenicima. Čitavim grobljem zavladala je tišina sa tihim jecajima i suzama uz koje je krenula povorka.

Jelenu je sve vrijeme tokom opela i povorke pridržavala rođena sestra, koja se nije odvajala od nje.

Kada je kolona stigla do grobnog mjesta, vijenci su položeni, a Bajin sin održao je govor i dao obećanje ocu.

- Uspomenu na tebe uvijek ćemo nositi sa sobom. Živio si za nas svaki svoj dan i na tome smo ti vječno zahvalni. Ponosni smo na tebe. Ostati čovjek kao što si ti je podvig koji će zauvijek ostati naša inspiracija i snaga. Ponos je slaba riječ da opiše šta osjećamo jer smo tvoji. Želim da znaš i želim da ti obećam da ćemo djelo tvoje nastaviti i da ćemo beskompromisno ostati na putu koji si za nas isklesao... Obećavam da ćeš na nas biti ponosan. Hvala vam svima koji ste danas ovdje sa nama i koji sa nama delite bol... Svi ovi ljudi danas su bili tvoji tata, i zato opet hvala. A sad ne bih volio da ovaj govor završim u tužnom i zvaničnom maniru jer to jednostavno nisi bio ti. Podsjetiću ovdje sve ljude da si sve najbolje znao, da si uvijek bio u pravu, da ni u jednom sportu nisi imao konkurenciju, da nisi priznavao poraz čak i kad izgubiš i da je sve moralo činjenično da se argumentuje. Zauvijek je sa nama tvoja nenadmašiva harizma, nepokolebljivo samopouzdanje, surova iskrenost i najglasniji smeh u bilo kom lokalu. Kroz život ćemo pratiti tvoj primer i ići vedro i glasno, kao što je bio taj tvoj čuveni smeh, ponosno, podignute glave... Tata, ponosni smo na tebe i volimo te svakim delom svoje duše. I, tata, ne brini za nas, bićemo dobro. Do sljedećeg susreta amin. - rekao je u oproštajnom govoru Nešovićev sin.

Podsjećamo, Nešović je ubijen 12. maja u kasnim večernjim satima, u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak.

U četvrtak 21. maja, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla tijelo u buretu za koje se sumnjalo da je Aleksandar Nešović, što su DNK rezultati i potvrdili.

Uhapšeno je 11 lica dok Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu.

Na njega je ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Saša Vuković Boske.

U trenutku ubistva, za istim stolom sa Nešovićem sjedio je tadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, zajedno sa trojicom pripadnika svog obezbjeđenja. Milić i njegovi saradnici uhapšeni su 15. maja zbog sumnje da su učestvovali u uklanjanju dokaza i čišćenju krvi na mjestu zločina, nakon čega je Milić smijenjen sa funkcije.

Nešovićevo ime godinama unazad vezivalo za novobeogradsku "Kekinu grupu", a istraga o ubistvu u srcu Senjaka i dalje je u toku.