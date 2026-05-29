Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd osumnjičenog Veselina Milića.

Pretresu su prisustvovali javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Milić je jedan od osumnjičenih u istrazi koju VJT u Beogradu vodi protiv ukupno 11 lica zbog krivičnog djela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine.

Tereti se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.