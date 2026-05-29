Nevjerovatno: Niko od preostalih na Rolan Garosu nema grend slem titulu

Niko od preostalih tenisera na Rolan Garosu nije osvojio nijedan gren slem u karijeru. Nakon poraza Novaka Đokovića, Pariz će ove godine nekome donijeti krunu karijere, a ne samo Rolan Garosa.

Prethodno je turnir napustio Janik Siner, a Karlos Alkaraz je preskočio ove godine takmičenje. Najiskusniji na ovom nivou igre je Aleksandar Zverev koji je tri puta igrao u grend slem finalima, ali ih je i gubio.

Ipak, nema Dominika Tima koji ga je porazio u finalu Ju-es opena, ni Karlosa Alkaraza koji ga je porazio prije dvije godine upravo u Parizu. Janik Siner ga je koštao titule na Australijan openu prošle godine, a sada kada nema ni Đokovića, Zverev je najozbiljniji kandidat za titulu.

Iskustvo ima i Mateo Beretini koji je 2021. godine igrao finale Vimbldona, ali tada ga je zaustavio Novak Đoković.

Blizu finala su bili Feliks Ože-Alijasim, Fransis Tijafo i Pablo Karenjo Busta, koji su u karijeri stizali do polufinala grend slem turnira, ali nikada do meča za titulu. Godinama u vrhu tenisa je i Andrej Rubljov koji je igrao četvrtfinala na svim grend slem turnirima, ali nikada dalje od toga nije otišao.

Rolan Garos

Rolan Garos je nakon ispadanja Novaka Đokovića postao mjesto koje će nekome obilježiti karijeru.

Kladionice najveću šansu daju Aleksandru Zverevu, koji je za njih bio favorit i prije ispadanja Đokovića i Kasperu Rudu.