Loše vijesti za Đokovića na RG: Najteži mogući rival u četvrtfinalu prošao dalje

29.05.2026 16:23

Лоше вијести за Ђоковића на РГ: Најтежи могући ривал у четвртфиналу прошао даље
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je u trećoj rundi na stadionu Suzan Lenglen izbacio Nuna Boržeša iz Portugala sa 3-0, po setovima 7:5, 7:6(2), 7:6(2).

Ukupno 13. teniser svijeta, koji je na papiru drugi najteži rival Novaka Đokovića u četvrtfinalu, iza Aleksa de Minora, ali realno najteži, kada znamo nivo igre njega u odnosu na Australijanca na šljaci, je u prvom setu u jedanaestom gemu brejknuo Boržeša.

U drugom setu smo gledali niz oduzetih setova od drugog do petog gema, za razliku od trećeg, u kojem ih nije bilo. Ipak, oba su završena na identičan način, taj-brejkom, tokom kog je Nuno osvojio samo dva poena.

Nakon okršaja, upitan je kako je uspio da ostane smiren tokom susreta, a Rubljov se potom i našalio na svoj račun, pošto je poznat kao neko ko lako izgubi živce i često lomi reketa, a čak i udara samoga sebe.

- Nisam dobra osoba za pitanje. Znaš onog Luni Tuns Tasmanijanskog đavola? Onog koji je lud? To se dešava u mojoj glavi - rekao je Rubljov.

Upravo će Aleks de Minor ili Jakub Menšik biti sa druge strane mreže u osmini finala, a Andrej Rubljov sada ima dan odmora i oporavka.

