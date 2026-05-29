Medvedev upozorio građane EU: Budite oprezni i ničemu se ne čudite

29.05.2026 16:43

Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Ekaterina Shtukina

Građani Evropske unije moraju shvatiti da su njihove vlade jednostrano ušle u rat sa Rusijom, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Zato budite oprezni i ničemu se ne čudite", poručio je Medvedev građanima EU na društvenoj mreži Iks.

Komentarišući incident sa dronom u Rumuniji, on je kazao da treba utvrditi čija je letelica, ali da zemlje EU, kako je naveo, nemaju pravo da govore o toj temi jer su direktni učesnici rata protiv Rusije.

Kako je naveo na platformi Maks, evropske države ratuju protiv Rusije "rukama banderovaca", ali da to, prema njegovim riječima, ne mijenja suštinu.

Medvedev je naveo da evropski dronovi, dijelovi za njih, drugo naoružanje i obavještajni podaci svakodnevno učestvuju u napadima na Rusiju, zbog čega dolazi do oštećenja stambenih objekata i stradanja civila.

On je ocijenio da evropski lideri znaju kako da okončaju rat u Ukrajini i da zato odgovornost treba tražiti od njih.

Medvedev je istakao da građani zemalja EU, posebno u mjestima gdje se nalaze pogoni za proizvodnju dronova za potrebe ukrajinske vojske, "neće moći mirno da spavaju".

On je takođe optužio lidere EU za odgovornost za pogibiju ruskih civila u napadima, uključujući i teroristički napad u Starobeljsku.

