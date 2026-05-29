Uzbuna u Rusiji: Spriječen teroristički napad na voz, priveden osumnjičeni

Autor:ATV
Komentari:0
Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB)/ saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na voz u Novorosijsku, u Rusiji.
U saopštenju se navodi da je ruski državljanin rođen 1993. godine spriječen u namjeri da izvrši teroristički napad po nalogu ukrajinskih obavještajnih agencija.
Prema navodima FSB-a, osumnjičeni je trebao da postavi eksploziv na prugu i da ga aktivira prilikom prolaska putničkog voza, javio je TASS, prenosi SRNA.
Svijet
Tlo se užarilo: Pogleda na Evropu iz svemira usljed toplotnog talasa
Osumnjičeni je priveden dok je vršio izviđanje na ciljanom dijelu pruge.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Trenutno na programu