Učenici ostali zaglavljeni naopačke na rolerkosteru: Drama u zabavnom parku u Teksasu

U četvrtak su spasilačke ekipe oslobodile osam učenika koji su satima ostali zaglavljeni na rolerkosteru Iron Šark na Pleasure Pieru u Galvestonu, (Teksas, Sjedinjene Američke Države).
Šef Vatrogasne službe Galvestona, Majk Varela Jr., izjavio je da je dojavu o nesreći primio u 17:37 sati, dok su snimci pokazali da je vožnja zaustavljena nekoliko minuta ranije, u 17:21.
Potvrđeno je da su među putnicima bili učenici koji su učestvovali na ekskurziji srednjih škola Energized for STEM Academy Middle School i STEM Academy High School. Houston Independent School District naveo je da su svi učenici i pratnja na sigurnom te da je uprava u kontaktu s porodicama.
Iron Šark je najviša atrakcija na Pleasure Pier, s vertikalnim usponom od oko 30 metara. Snimci iz vazduha pokazali su da je park bio zatvoren dok su spasioci izvodili evakuaciju. Vatrogasno vozilo Tower1 korišteno je za sigurnu evakuaciju putnika, piše ABC 7 News, a prenosi RadioSarajevo.
Vlasnik Pleasure Piera, kompanija Landry's Inc., objavila je da je do zastoja došlo zbog tehničkog kvara, ali da se vožnja zaustavila prema protokolu. U saopćenju ističu da će prije ponovnog puštanja u rad atrakcija proći detaljan pregled.
A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. Firefighters are using a long-ladder truck to reach the riders several stories above the ground. Crews… pic.twitter.com/Wma3RxQMWQ— ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 29, 2026
