Peskov: Pozitivna odluka Mađara da ne isporučuje oružje Kijevu

Kremlj pozitivno ocjenjuje odluku mađarskog premijera Petera Mađara da odbije isporuke oružja i vojne opreme Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"U datoj situaciji, pohvalno je ako neka zemlja ne smatra potrebnim da doliva ulje na vatru", rekao je Peskov novinarima.
On je dodao da će se mir u Ukrajini brže postići ako sve zemlje prestanu da isporučuju oružje Kijevu.
Mađar je na jučerašnjem sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom rekao da Mađarska neće slati oružje i vojnu opremu Ukrajini.
(SRNA)
