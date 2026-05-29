Orban: Incident u Rumuniji pokazuje direktnu prijetnju susjednim zemljama

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban uputio je poruku podrške povrijeđenima u napadu dronom na stambenu zgradu u Galaciji, u Rumuniji, i pozvao aktuelnu Vladu Mađarske da održi politiku neutralnosti.

On je na "Iksu" napisao da incident u Rumuniji pokazuje da rat u Ukrajini predstavlja direktnu prijetnju susjednim zemljama.

"Pozivamo Vladu Mađarske da održi politiku neutralnosti koju je uspostavila prethodna vlada, te da se suzdrži od bilo kakvih koraka ka proratnoj politici koju zagovaraju dijelovi Evrope", poručio je Orban.

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je ranije danas da se dron srušio na krov desetospratne stambene zgrade u gradu Galaciju na jugoistoku Rumunije, što je izazvalo požar, a jedna žena i njeno maloljetno dijete su zadobili lakše opekotine i hospitalizovani su.

Požar je u međuvramenu ugašen.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da je Bukurešt obavijestio svoje saveznike i generalnog sekretara NATO-a o incidentu i zahtijevao preduzimanje mjera za ubrzanje transfera opreme za borbu protiv dronova u Rumuniji.