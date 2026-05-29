Obratite pažnju na propise na pojedinim plažama: Jedna greška vas može koštati do 1.500 evra

29.05.2026 08:55

Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.
Srpski turisti koji ovog ljeta planiraju odmor na popularnim destinacijama, recimo u Španiji, Portugalu ili Italiji, mogli bi ozbiljno da se iznenade ukoliko ne obrate pažnju na (lokalne) propise o oblačenju.

U brojnim ljetovalištima, posljednjih godina, uvedene su stroge zabrane nošenja kupaćih kostima van plaža i bazena, a kazne dostižu i 1.500 evra.

Kada nastaje problem?

Iako većina turista podrazumijeva da je šetnja u bikiniju, kupaćim šortsevima ili bez majice sasvim normalna tokom ljetnjih vrućina, lokalne vlasti u pojedinim mediteranskim gradovima smatraju da takvo ponašanje narušava izgled i atmosferu njihovih centara.

Zbog toga su uvedeni propisi kojima se zabranjuje ulazak u gradske zone, prodavnice i restorane u odjeći namenjenoj isključivo za plažu.

Jedna od poznatijih italijanskih destinacija, Sorento, još od 2022. godine primjenjuje pravila prema kojima je zabranjeno nošenje kupaćih kostima van plaža i bazenskih zona. Turisti koji budu uhvaćeni kako šetaju gradom u bikiniju ili kupaćim šortsevima mogu dobiti kaznu do 500 evra.

Važno je naglasiti da se pravila uglavnom ne odnose na prostore hotela, bazena ili plažnih klubova, prenosi Mirror.

Problem nastaje kada turisti u istoj odjeći krenu u obilazak grada, kupovinu ili ručak u restoranima. Upravo tada rizikuju susret sa komunalnom policijom i visokim novčanim kaznama.

Upozorenja na vratima

Slične mjere posljednjih godina uvedene su i u brojnim španskim turističkim centrima. U Barseloni turisti mogu biti kažnjeni sa 260 evra ukoliko šetaju gradom u odjeći za plažu, dok na Majorci kazne dosežu 500 evra za sve koji se van glavnih plaža i bazena pojavljuju u kupaćim kostimima ili bez majice.

Pravila se podjednako odnose i na muškarce koji gradom hodaju goli do pojasa.

Mnogi restorani i kafići u ovim mjestima postavili su jasna upozorenja na ulazima, zabranjujući gostima ulazak u kupaćim kostimima. Vlasnici lokala tvrde da žele da očuvaju pristojnu atmosferu i spreče scene koje su posljednjih godina postale česte tokom vrhunca turističke sezone.

U Malagi su pravila dodatno pooštrena, pa bi šetnja centrom grada u odjeći za plažu mogla da košta turiste do 300 evra. Lokalne vlasti navode da cilj nije kažnjavanje posjetilaca, već očuvanje kulturnog identiteta grada i poštovanje lokalne zajednice.

Italija je među državama koje najdosljednije sprovode ovakve propise. Stanovnici Sorenta, u južnoj Italiji, više puta su isticali da žele da zaštite dostojanstvo grada i spreče situacije u kojima turisti dolaze u restorane gotovo potpuno goli, samo u kupaćim šortsevima ili bikinijima, prenosi Telegraf.

Nova pravila oblačenja

Slična pravila primjenjuju i poznata italijanska mjesta poput Portofina, Pozitana i Kaprija. U tim turističkim centrima kazne za šetnju gradom u odeći za plažu takođe mogu iznositi do 500 evra.

Ni Venecija nije izuzetak. U istorijskom centru grada strogo je zabranjeno kretanje u kupaćim kostimima ili bez majice, a turisti koji prekrše pravila mogu odmah dobiti kaznu do 250 evra.

Portugal je, takođe, pooštrio pristup turističkom ponašanju. U Albufeiri su prošle godine uvedena nova pravila oblačenja kao dio šire kampanje protiv neprimjerenog ponašanja turista. Prema novim propisima, osobe koje budu uhvaćene u kupaćim kostimima van plaža i bazena mogu biti kažnjene iznosima od 300 do čak 1.500 evra.

I Hrvatska primjenjuje stroga pravila u pojedinim gradovima. U Dubrovniku je turistima zabranjen ulazak u stari grad, ukoliko su u kupaćim kostimima ili bez majice. Kazne za prekršioce dostižu 700 evra.

Slične mjere su uvedene i na ostrvu Hvar, gdje su lokalne vlasti odlučile da stanu na put šetnji gradom u kupaćim kostimima i bez odjeće na gornjem dijelu tijela.

