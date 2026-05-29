U ovim profesijama su najveći nevjernici

Autor:

ATV
29.05.2026 08:28

Foto: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Britanski privatni detektiv Pol Evans tvrdi da prvi na listi najvećih nevjernika nisu prodavci sa terena, već programeri.

Poslovi u kojima se vara najčešće iznenade i ljude koji se decenijama bave razvodima, jer logika nije "ko najviše putuje“, već "ko najlakše briše tragove“.

Zašto baš IT sektor prednjači po nevjerstvu

Evans je za portal "LADbajbl" objasnio da zaposleni u IT-ju imaju ozbiljnu prednost u prikrivanju. Znaju kako da sakriju poruke, naloge i istoriju pretrage. Njihov telefon u ruci u tri ujutru ne izaziva sumnju, jer "posao traži“ stalnu vezu sa ekranom.

Tu je i drugi sloj. Rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, sastanci preko kamere koji se završavaju u neobično doba. Partneru je teško da postavi jasno pitanje kad ne zna gdje prestaje kod, a gdje počinje izgovor.

Hoteli, smjene i terenski rad

Druga grupa profesija ne krije tragove, već broji prilike. Stjuardese, piloti, terenski prodavci i ugostitelji rade po hotelima i restoranima, sa stalnim novim licima.

Sajt "Ešli Medison", poznat po povezivanju ljudi koji traže vanbračne veze, navodi prodaju, zdravstvo, obrazovanje, transport i ugostiteljstvo kao oblasti sa najvećim udelom nevjerstva među svojim korisnicima.

Greška broj jedan u tumačenju ovih lista. Ne znači da pilot vara više od inženjera, znači da pilot ima više situacija u kojima može da odluči.

Uniforma, adrenalin i duge smjene

Američki advokat za razvode Kejt Simonds dodaje na listu policajce, vatrogasce i pripadnike vojske. Razlog nije sama profesija, već koliko sati provedu rame uz rame sa kolegama, pod stresom i adrenalinom. Iz takve dinamike, kaže, često se rađa emotivna bliskost koja preraste u aferu.

Suština nije u uniformi. Suština je u zajedničkim noćnim smjenama, opasnim intervencijama i ručku u kantini gdje se priča o stvarima koje partner kod kuće nikad ne čuje.

Zdravstvo, prosvjeta i podjela po polu

Jedno često citirano istraživanje navodi da je oko 21 odsto zdravstvenih radnika priznalo nevjerstvo partneru. Dugačke smjene, dežurstva i emotivno teški slučajevi guraju ljude da pauzu i utjehu traže tu, među kolegama koji razumiju jezik posla.

Statistike pokazuju i jasnu podelu po polu. Kod muškaraca se kao rizična oblast najčešće pominju građevina, zanatski poslovi i transport.

Kod žena su to zdravstvo i prosvjeta, gdje se mnogo vremena provodi sa istom grupom kolega, godinama unazad.

Koja zanimanja statistički prednjače u nevjerstvu

Najčešće se navode IT sektor, prodaja, ugostiteljstvo, avio-industrija, zdravstvo, policija, vojska i transport.

Zajednički imenitelj nije plata, već kombinacija stresa, smjenskog rada, putovanja i bliskih kolega.

Posao nije presudan

Najveći problem nisu poslovi u kojima se vara – problem je vrlo često ono što se dešava kod kuće.

Psiholozi naglašavaju da odluku o nevjerstvu nose nezadovoljstvo u vezi, emotivna udaljenost i lične okolnosti, a posao samo daje scenografiju. Inženjer u srećnom braku neće postati nevjeran zato što zna da obriše poruke.

Ove liste su statistički obrasci, ne dijagnoza za vašeg partnera. Korisne su jer pokazuju gdje se prilike gomilaju, ali ne određuju ko će ih iskoristiti, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

