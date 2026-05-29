Džejla Ramović: Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića

Pjevačica Džejla Ramović imala je nastup u Beogradu, gd‌je je otvoreno govorila o odnosu sa kolegom Milanom Stankovićem, mogućem odlasku na Evroviziju, ali i saradnji koju planira sa hrvatskim izvođačem Jakovom Jozinovićem.

Osvrnula se i na druženje na jednom gradskom događaju, gd‌je je zapjevala sa Aleksandrom Prijović, Jakovom Jozinovićem i brojnim drugim izvođačima.

"Samo nek je povoda za provod! Pjesma nova mi prolazi super, prolazi na nastupima. Sa Prijovićkom sam se provodila, bilo je super. Rado bih snimila duet sa njom. Za sad imam samo duete sa muškim izvođačima. U planu je duet i sa Jakovom. Pjesmu još nismo pronašli, tražimo idelnu pjesmu za nas dvoje", rekla je Džejla, prenosi Pink.

"U planu je koncert, samo da se strpimo malo. Imaju preduslovi za to, za moj slučaj. Kad snimim album, biće i to. Miljenica sam mnogih, svi su imali prilike da gledaju moje odrastanje", kazala je ona.

Osvrnula se na izjavu Željka Šašića da pjevači iz takmičenja nikad neće moći da idu na Evroviziju.

"Ne mislim da im nije mjesto na takmičenjima, to jeste takmičenje. Ne bih bila istog mišljenja. Imala sam te afinitete, ali se Bosna ne prijavljuje. Možda Srbiju jednog dana, ko zna, da. Sad mi to nije u fokusu", istakla je ona.

"Trudim se da u svemu imam mjeru. U balansu je sve, bar ja tako mislim, pratim sebe. Posavjetujem se sa nekim, ljudi mi kažu i dobro i loše, tako treba. Mislim da više nije in da se ljudi operišu. Volim sebe ovakvu, ali ko zna, možda bih sa nekom drugom dušom bila nezadovljna ovim izgledom. Srećna sam što nisam. Energetski vampiri od ljudi nisu vrijedni našeg vremena, bitno je sjeći, praviti rezove", navela je Džejla. Osvrnula se i na školske dane i pjevača na kog je uvijek bila slaba.

"Kroz takmičenja sam prošla kraj osnovne škole i cijelu srednju školu. Neke dragocjene momente sa srednjoškolcima sam sigurno izgubila zbog takmičenja. Milan Stanković je oduvijek bio moj selebriti kraš! Bila sam zaljubljena u njega. Ko nije? Nisam mu to nikad rekla", priznala je mlada pjevačica iz BiH. Inače, za Stankovića se šuška da se vraća na estradu poslije višegodišnje pauze.

"Možda smo se jednom vidjeli u životu. Ne vjerujem da bih bila ponovo zaljubljena u njega. On je bio svoj od prvog dana, unikatan je bio od početka. Nući na sličan način provocira masu, on isto baš dobro radi naš posao", rekla je ona.