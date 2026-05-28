Logo
Large banner

Goca Tržan iskreno o teškom životnom periodu: ''Razvod je bio jeziv''

Autor:

ATV
28.05.2026 12:14

Komentari:

0
Гоца Тржан
Foto: Printscreen/Youtube/Blic TV

Pjevačica Goca Tržan iskreno je govorila o jednom od najtežih perioda u svom životu, razvodu od Ivana Marinkovića s kojim ima kćerku Lenu.

Kako je priznala, njihov odnos godinama je bio pun problema, a uprkos pokušajima da spasi brak, shvatila je da zajednički život više nema budućnost.

купаћи костим

Stil

Ljeto je pred nama: Evo kakve kupaće kostime ćemo nositi ove godine

Goca je otkrila da je u jednom trenutku čak pristala učestvovati u rijalitiju Survivor, vjerujući da bi razdvojenost mogla pomoći njihovom odnosu.

– Nisam mogla biti sa čovjekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor“, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspjeti popraviti stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto potrebno je dvoje. Ja tog čovjeka ne mogu kriviti za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao svariti moju energiju i profesiju, nije on kriv za to – rekla je Goca nedavno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.

Po povratku iz rijalitija, umjesto pomirenja, dočekala ju je potpuno drugačija situacija.

илу-вакцина-07042026

Zdravlje

Ruski naučnici razvili vakcinu protiv novog soja ebole

– Gušio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam se vratila iz rijalitija, iako sam mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a dočekao me haos. Samo sam ušutjela i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim da ga više ne mogu ni voljeti, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih ponovo isto uradila da bih imala svoju kćerku – priznala je pjevačica.

Najveća briga tokom cijelog tog teškog perioda bila joj je kćerka Lena, za koju danas kaže da joj je Ivan Marinković samo biološki otac.

илу-хороскоп-13032026

Zanimljivosti

Mjesečni horoskop za jun: Ljubav, novac i velike promjene za sve znakove

– On je njoj samo biološki otac. Morala sam smišljati razne načine da se kod babe i djeda ne pali televizor i da kao mala ne dolazi u kontakt s društvenim mrežama. Danas, kada ukuca moje i njegovo ime, vidi njegove intervjue i stvari koje je govorio o meni i njoj i to više ne mogu sakriti. Pored svih teških stvari i ružnih riječi s njegove strane, ja joj nikada nisam rekla ništa protiv njenog oca – poručila je Goca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goca Tržan

Pjevačica

estrada

Razvod braka

Ivan Marinković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

Banja Luka

Vrane napadaju Banjalučane: Mahao sam ruksakom da se odbranim

1 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Svijet

Ovo je najskuplja nekretnina na svijetu: Vrijedi čak 70 milijardi dolara

2 h

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.

Savjeti

Zaboravite na stroge dijete: Kako smršati 10 ili više kilograma bez muke?

3 h

0
Ровињ, Хрватска

Region

Popularni grad na Jadranu uvodi ograničenja zbog turista

3 h

0

Više iz rubrike

Глумац Џони Деп

Scena

Ukrao karticu Džonija Depa i potrošio 600.000 evra: Glumac nije ni primijetio

4 h

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Scena

Djevojka Duška Tošića mlađa od njega 10 godina: Evo šta je rekla Karleuša

14 h

0
Глумац Метју Пери.

Scena

Lični asistent Metjua Perija osuđen na 41 mjesec zatvora

14 h

0
Весна Ђогани пјевачица

Scena

Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

18 h

1

  • Najnovije

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

12

27

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

12

21

Kojić: Oslobađanje Durakovića van domena prava, zatvara se mogućnost za ponovno procesuiranje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner