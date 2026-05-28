Goca Tržan iskreno o teškom životnom periodu: ''Razvod je bio jeziv''

Pjevačica Goca Tržan iskreno je govorila o jednom od najtežih perioda u svom životu, razvodu od Ivana Marinkovića s kojim ima kćerku Lenu.

Kako je priznala, njihov odnos godinama je bio pun problema, a uprkos pokušajima da spasi brak, shvatila je da zajednički život više nema budućnost.

Stil Ljeto je pred nama: Evo kakve kupaće kostime ćemo nositi ove godine

Goca je otkrila da je u jednom trenutku čak pristala učestvovati u rijalitiju Survivor, vjerujući da bi razdvojenost mogla pomoći njihovom odnosu.

– Nisam mogla biti sa čovjekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor“, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspjeti popraviti stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto potrebno je dvoje. Ja tog čovjeka ne mogu kriviti za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao svariti moju energiju i profesiju, nije on kriv za to – rekla je Goca nedavno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.

Po povratku iz rijalitija, umjesto pomirenja, dočekala ju je potpuno drugačija situacija.

Zdravlje Ruski naučnici razvili vakcinu protiv novog soja ebole

– Gušio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam se vratila iz rijalitija, iako sam mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a dočekao me haos. Samo sam ušutjela i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim da ga više ne mogu ni voljeti, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih ponovo isto uradila da bih imala svoju kćerku – priznala je pjevačica.

Najveća briga tokom cijelog tog teškog perioda bila joj je kćerka Lena, za koju danas kaže da joj je Ivan Marinković samo biološki otac.

Zanimljivosti Mjesečni horoskop za jun: Ljubav, novac i velike promjene za sve znakove

– On je njoj samo biološki otac. Morala sam smišljati razne načine da se kod babe i djeda ne pali televizor i da kao mala ne dolazi u kontakt s društvenim mrežama. Danas, kada ukuca moje i njegovo ime, vidi njegove intervjue i stvari koje je govorio o meni i njoj i to više ne mogu sakriti. Pored svih teških stvari i ružnih riječi s njegove strane, ja joj nikada nisam rekla ništa protiv njenog oca – poručila je Goca.