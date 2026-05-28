Popularni grad na Jadranu uvodi ograničenja zbog turista

Rovinj, jedan od šampiona hrvatskog turizma, planira uvesti ograničenja na broj apartmana kako bi se borio protiv masovnog turizma.

Već od iduće godine planira se zaustaviti otvaranje novih apartmana u starogradskoj jezgri. Ova mjera dio je Plana upravljanja destinacijom do 2029. godine, koji se trenutno nalazi na javnom savjetovanju, prenosi Nova TV.

Manji pritisak na lokalno stanovništvo

Morena, jedna od rijetkih stanovnica koja cijelu godinu živi u staroj jezgri, opisuje kako zimi boravi u gradu duhova, dok se ljeti nalazi u središtu hrvatskog turizma.

"Možda u svakoj desetoj kući neko boravi od ljudi koji žive tu cijelu godinu", ističe ona.

O problemu prevelikog broja apartmana javno je govorio i gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević.

"Uvesće se dvogodišnji moratorij na izdavanje novih dozvola za apartmane u staroj jezgri.Želimo da pritisak na staru jezgru bude manji i da naše stanovništvo živi normalno", kaže Nimčević.