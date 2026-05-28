Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

Sloveniju je u srijedu popodne i uveče zahvatilo olujno nevrijeme, najgore je bilo u Štajerskoj gdje je vjetar nosio krovove, čupao drveće, obarao stubove električne energije.

Pored jakih udara vjetra, nevrijeme je pratio grad, na nekim mjestima veličine oraha, uz obilne pljuskove, zbog čega su vatrogasci na nekim mjestima morali da ispumpavaju vodu iz poplavljenih zgrada, objavio je portal 24ur.

Tokom oluje udari groma zapalili su najmanje dva požara, u Novom Mestu i Dornavi.

Nakon toplotnog talasa tokom kojeg je u Sloveniji zabilježeno i više od 30 stepeni, temepratura je poslije oluje pala za 10 do 15 stepeni.

(Tanjug)