Logo
Large banner

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

Autor:

ATV
28.05.2026 08:47

Komentari:

0
киша невријеме падавине обилне
Foto: Pexel/ Anton Kudryashov

Sloveniju je u srijedu popodne i uveče zahvatilo olujno nevrijeme, najgore je bilo u Štajerskoj gdje je vjetar nosio krovove, čupao drveće, obarao stubove električne energije.

Pored jakih udara vjetra, nevrijeme je pratio grad, na nekim mjestima veličine oraha, uz obilne pljuskove, zbog čega su vatrogasci na nekim mjestima morali da ispumpavaju vodu iz poplavljenih zgrada, objavio je portal 24ur.

Tokom oluje udari groma zapalili su najmanje dva požara, u Novom Mestu i Dornavi.

Nakon toplotnog talasa tokom kojeg je u Sloveniji zabilježeno i više od 30 stepeni, temepratura je poslije oluje pala za 10 do 15 stepeni.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

nevrijeme

Oluja

Temperatura

vjetar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил волан ручна кочница

Auto-moto

Kupovina polovnog automobila: 10 najčešćih grešaka koje mogu skupo da vas koštaju

33 min

0
Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Ljekar otkrio zašto se budimo umorni: Ovo je najveći neprijatelj sna

39 min

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Društvo

Danas i sutra obustava saobraćaja na pružnom prelazu Kakmuž

45 min

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom

45 min

1

Više iz rubrike

Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

Region

Horor u Rijeci: Djevojku držali zarobljenu, muškarac je silovao pred djecom

1 h

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Region

Janša potvrdio: Postignut koalicioni dogovor

10 h

0
Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

Region

Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, preko Hrvatske bi moglo u BiH

12 h

0
полиција Хрватска

Region

Užas u Hrvatskoj: Oteli djevojku, zlostavljali je i silovali pred djetetom

15 h

0

  • Najnovije

08

59

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner