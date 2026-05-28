Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: Šokirao se kada je vidio ko je sve na listi

Vlasnik farme na sjeveru Kine Zuo Šaojong šokirao se kada je njegov oglas za posao pastira na udaljenim i surovim pašnjacima postao tema dana na društvenim mrežama.

Više od 700 ljudi prijavilo se za dva radna mjesta, a među kandidatima su bili kancelarijski zaposlenici iz gradova koji broje desetine miliona stanovnika – Šangaja i Čongćinga, tvornički radnici iz cijele Kine, kao i fakultetski obrazovani pojedinci.

Savjeti Zaboravite na stroge dijete: Kako smršati 10 ili više kilograma bez muke?

Oglas je objavljen krajem aprila i u samo je nekoliko sati prikupio 59 miliona pregleda na Veibou, kineskoj verziji Iksa, uz 21.000 komentara. Ukazao je i na velike probleme na tržištu rada.

"Nisam očekivao da će postati viralan", rekao je Zuo te dodao da je desetina prijavljenih tek završilo fakultet, dok su drugi imali dugove, iscrpljujuće industrijske poslove ili su bili umorni od kancelarijske politike.

"Čini se da obični ljudi teško pronalaze posao", rekao je.

Iako se zvanična nezaposlenost kreće malo iznad pet posto, prikrivena nezaposlenost u Kini raste, a prihodi u privatnom sektoru zaostaju za privrednim rastom većinu posljednje decenije. I radnici u tvornicama i kancelarijski zaposlenici žale se na takozvanu kulturu "996" – rad od 9 ujutro do 9 naveče šest dana sedmično.

Loši uslovi, niska primanja i visoki troškovi

Analitičari očekuju dodatno pogoršanje zbog rasta troškova podstaknutih ratom na Bliskom istoku, a glavni ekonomista ING-a za Kinu Lin Song rekao je da poslovi u gradovima postaju manje privlačni i sve rjeđi, piše Reuters.

Zuo je tražio pastire, po mogućnosti bračni par, koji bi preko ljeta čuvali 3.000 ovaca na pašnjaku od 2.000 hektara, a zimi hranili životinje i čistili zatvorene prostore, na temperaturama i do -30 stepeni. Za taj posao svaki bi pastir dobijao 8.000 juana (oko 1.013 evra) mjesečno, što je znatno iznad prosječne gradske plate u privatnim firmama od oko 6.000 juana, uz osiguran smještaj i hranu.

Svijet Šojgu: Rusko-američka mirovna inicijativa stagnira zbog želje Kijeva za eskalacijom

Stručnjaci su rekli da diplomanti elitnih univerziteta u Šangaju traže slične plate, ali da im većina prihoda odlazi na najam malih stanova i osnovne troškove života. Zuo, koji posjeduje i 200 goveda, kaže da plata odgovara težini posla.

"Plata jest visoka, ali najvažnije je možete li dugoročno raditi i preživjeti zimu", rekao je Zuo.

"Želim pobjeći od gradskog života"

Polovina prijavljenih rođena je 1990-ih, rekao je Zuo, a upravo je ta generacija u centru onoga što kineski radnici nazivaju "prokletstvom 35" – praksu brojnih poslodavaca, uključujući državni sektor, da zanemaruju kandidate starije od 35 godina.

"Želim pobjeći od gradskog života i prestati se nositi sa svim vrstama teških ljudi. Mogla bih uživati u mirnom, izolovanom životu daleko od svijeta", ispričala je 28-godišnja Vu, jedna od prijavljenih na oglas koja inače radi u e-trgovini za oko 1.266 evra mjesečno.

Svijet Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

Na kraju je Zuo zaposlio četvoro pastira, dva bračna para. Svi su rođeni 1980-ih i imaju iskustvo rada na farmi. Iako je još 40 parova ostavio na užem popisu, kaže da neće razmatrati samce ni mlade ljude iz gradova.

"Kod nas možda nećete vidjeti druge ljude cijelu godinu. Može li neko izdržati toliku samoću, to ne znam", rekao je, prenosi "Dnevnik.hr".