Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

Na društvenoj mreži Redit povela se zanimljiva diskusija nakon što je jedan korisnik prije pet godina postavio pitanje: "Da li ste bili u zatvoru i kakva su vam iskustva?"

Odgovori su počeli da se nižu, a među njima se našla i ispovijest mladića potpisanog kao Dušan, koji je podijelio iskustvo svog rođaka, koji je prije nekoliko godina šest mjeseci proveo iza rešetaka zbog kafanske tuče.

Kako je naveo, njegov rođak nije bio u nekom od najstrožih zatvora poput Kazneno-popravnog zavoda Zabela ili Centralnog zatvora, već u manjem okružnom zatvoru, zbog čega su uslovi navodno bili nešto blaži. Ipak, kaže da boravak tamo ni približno nije izgledao kao u filmovima.

"Nije bilo strašno kao što ljudi zamišljaju, ali svakako nije mjesto gdje bi iko želio da završi", napisao je korisnik.

Gurali su mu glavu u VC šolju

Posebno težak period, prema njegovim riječima, bio mu je prvih nekoliko dana, kada su nove zatvorenike smještali u veliku zajedničku spavaonicu. Tamo su, kako tvrdi, boravili i ljudi koji su namjerno činili sitna krivična djela samo kako bi zimu proveli na toplom, uz obezbijeđenu hranu.

"Početkom zime je bilo mnogo Roma koji su bukvalno obijali trafike da bi prezimili u zatvoru, gdje bi makar imali hranu i grijanje. Teški socijalni slučajevi. Pričao mi burazer kako mu je to bio najteži period i kako ne bi svako mogao to da izdrži. Mog burazera nisu puno maltretirali jer ima dva metra i 120 kila, ali su se okomili na nekog malog Roma od 20 godina koji je bio blago isfeminiziran. Tukli ga, maltretirali, tjerali po cijeli dan da radi sklekove i slično, gurali su mu glavu u VC šolju", napisao je on, dodajući:

Niko od čuvara nije ni reagovao. Brat se bojao da mu odgovori, kako i njega ne bi maltretirali. Bio je u strahu da neko tamo nije sakrio žilet pa da ga unakazi za cijeli život. Posljednji dan kada su mu rekli da pakuje stvari, prebio je nekoga ko mu je urinirao po krevetu noć kad je stigao.

Ipak, situacija se kasnije promijenila kada je njegov rođak premješten u manju ćeliju sa još trojicom zatvorenika. Tu su dani, kako kaže, prolazili mnogo mirnije.

Zatvor mu promijenio život iz korijena

"Kartali su se, igrali šah, rješavali ukrštene riječi, čitali knjige i trenirali. Praktično neki penzionerski život", naveo je korisnik. Dodao je i da je hrana bila loša, ali da su porodice redovno slale pakete, pa su zatvorenici uspijevali da organizuju normalnije obroke.

Na kraju ispovijesti istakao je da je njegovom rođaku boravak u zatvoru, koliko god zvučalo paradoksalno, pomogao da promijeni životne navike. Prije odlaska iza rešetaka družio se sa huliganima, učestvovao u tučama i počeo da zalazi u kriminalne krugove, a zatvor mu je, kako tvrdi, bio upozorenje da promijeni pravac kojim ide. Čak je ostao u kontaktu sa pojedinim cimerima iz ćelije, sa kojima se i danas povremeno viđa.

"Brat mi kaže kako mu je bio koristan zatvor da se malko smiri jer je baš bio propalica prije. Išao je sa najgorim huliganima na utakmice, tukao se po gradu, malko i počinjao dilovati. Samo je bilo pitanje vremena kad bi se učlanio u grupu nekog Velje Nevolje, gdje bi nagrabušio za cijeli život. Cimeri su mu bili relativno gotivni likovi tako da je i dan-danas u kontaktu sa njima i ponekad izađu u kafanu", zaključio je on, prenosi Kurir.