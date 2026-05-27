Žena osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića ipak iza rešetaka

27.05.2026 18:38

Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27", sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana!

Viši sud u Beogradu je, kako piše Kurir, usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Danki je pritvor određen zbog težine krivičnog djela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE: Aleksandar Nešović Baja brutalno ubijen, a onda zabetoniran u buretu

Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo tijelo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera.

Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

Pronađeni novi dokazi i tragovi nakon ubistva Aleksandra Nešovića

Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandra Nešovića: Konobar krio saučesnike?

Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

