Pavićević: Generala Mladića hitno prebaciti na liječenje u Srbiju

Ратко Младић
Foto: Tanjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića veoma je teško i on hitno treba biti prebačen u Srbiju, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević.

Pavićevićeva je navela da se lično uvjerila da je general Mladić u terminalnoj fazi.

"Sa aspekta humanitarnih i medicinskih razloga, u skladu sa dosadašnjom praksom humanitarnog postupanja u uporedivim medicinskim okolnostima, Ratka Mladića treba hitno, uslovno ili prevremeno, pustiti na slobodu i omogućiti mu humanitarni medicinski transfer u Srbiju, u skladu sa garanicijama Mehanizmu koje je pružila Srbija", rekla je Pavićevićeva za "Večernje novosti".

Ona je naglasila da je general Mladić, kojeg je juče posjetila, nepokretan i ne može da govori poslije četvrtog šloga od 10. aprila, prenosi Srna

Pavićevićeva je generala Mladića, kao državljanina Srbije, posjetila u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u kontekstu zaštite ljudskih prava i dostojanstva lica lišenih slobode.

