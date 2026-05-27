Žena i djevojčica u Beogradu zadobile teške povrede: Automobil ih pokosio dok su šetale psa?

Mlađa žena i djevojčica pregažene su sinoć oko 20.50 sati na Bulevaru Peke Dapčevića u Beogradu.

Jeziva scena dogodila se kod okretnice autobusa u Kumodražu kad je na njih naletio automobil, a kako Telegraf saznaje obje su zadobile teške povrede.

Navodno su u pitanju majka i ćerka koje su prema navodima očevidaca šetale psa. Dijete je navodno prebačeno u Tiršovu dok je Hitna pomoć ženu prevezla u Urgentni centar.