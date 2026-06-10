Hapšenje u Banjaluci: Muškarac fizički napao sugrađanina i policajca

Autor:ATV
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Banjalučka policija uhapsila je lice čiji su inicijali A.K. iz ovog grada zbog sumnje da je prvo fizički napalo muškarca, a potom i policajca prilikom hapšenja.
Kod uhapšenog je utvrđeno prisustvo 0,81 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Službenici ove uprave uhapsili su ženu čiji su inicijali J.T. iz Banjaluke koja se dovodi u vezu sa prijavom da se automobilom dovezla ispred porodične kuće dva muškarca, te prijetila njima i ukućanima.
Alko-testiranjem kod uhapšene je utvrđeno prisustvo od 1,52 promila alkohola u krvi.
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