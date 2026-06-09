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Istraga pucnjave u Vracama: Zaplijenjene tri puške, silikonske maske i oznake Eufora

Autor:

Ognjen Matavulj
09.06.2026 17:04

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Маске
Foto: Ustupljena fotografija

U okviru istrage o pucnjavi u spomen-parku Vraca policijski službenici PU Istočno Sarajevo zaplijenili su tri automatske puške, 118 metaka, silikonske maske i magnetne naljepnice sa natpisom ”Altea Eufor”.

Kako saznaje ATV sve je zaplijenjeno u stanovima koji su vlasništvo Blaška Furtule, čiji je sin Sergej ranjen u pucnjavi. Sve se odigralo u nedjelju 7. juna, a osim Sergeja u pucnjavi su ranjeni Amel Bogučanin i Branislav Janjić.

U PU Istočno Sarajevo navode da su pretresi izvršeni na području Istočnog Novog Sarajeva i Pala.

”Pružajući asistenciju policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo, policijski službenici PU Istočno Sarajevo aktivno učestvuju u rasvjetljavanju krivično djela pokušaj ubistva.

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U pretresima su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela i to tri automatske puške, 118 komada metaka, PVC kesica sa sadržajem bijelog praha nalik kokainu, dvije silikonske maske za lice i četiri magnetene naljepnice sa natpisom ”Altea Eufor”, saopštila je PU IStočno Sarajevo.

Алтеа Еуфор
Altea Eufor

Dodaju da će svi predmeti biti predati policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo na dalji rad i postupanje.

”Rad na predmetu se nastavlja”, navode u policiji.

Пушка
Puška

Zbog učešća u vatrenom okršaju uhapšen je Amar Garibović, kao i Amel Bogučanin koji se nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Za ostalim učesnicima pucnjave se traga.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Blaško Furtula

Amel Bogučanin

Branislav Janjić

Altea Eufor

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